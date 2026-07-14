Il nuovo presidente della FIGC ha dichiarato che Maldini era il candidato principale per il ruolo di commissario tecnico. Ha aggiunto che la scelta del nuovo allenatore sarà condivisa, senza imporre decisioni dall’alto. Per la prima volta, il presidente federale si è distanziato dal ruolo di presidente di una squadra nazionale, affermando di condividere le decisioni invece di imporle. La comunicazione è stata rilasciata tramite un’intervista esclusiva a una piattaforma di streaming.

"Maldini per me era il piano A - ha detto il neo presidente della Figc Malagò in un'intervista esclusiva a Dazn -. La vera novità è che per la prima volta un Presidente federale si chiami fuori dal ruolo di Presidente del Club Italia e l'ultima parola non la cala dall'alto ma la condivide. Sulla scelta del prossimo c.t. non ci sono stati contatti con allenatori antecedenti ai colloqui con Paolo e Leonardo. Altrimenti saremmo partiti malissimo, avrei subito tradito le logiche che ci hanno portato ad aprire questo rapporto". Il presidente ha poi toccato tutti i temi calcistici di maggiore attualità. Sulla base del movimento calcistico italiano: "Abbiamo perso quasi sei milioni di persone nella fascia d'età tra i 18 e i 35 anni, quella che rappresenta il principale bacino potenziale per una Nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Malagò: "Maldini era il piano A, il nuovo ct sarà una scelta condivisa"

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