La maggioranza è stata sconfitta sulle preferenze, mentre il presidente del Consiglio ha ottenuto più consensi sui social media. La polarizzazione tra le opinioni si traduce in dati concreti, consentendo di misurare con precisione il livello di supporto o opposizione. La rete permette di analizzare in modo aritmetico il flusso di interazioni e commenti, offrendo un quadro più oggettivo rispetto alle autocelebrazioni pubbliche.

La bellezza delle polarizzazioni che infiammano la rete e i social media è la loro misurabilità. Tutto ciò che arriva sui e sulle piattaforme può essere censito, è possibile capirne in modo preciso e aritmetico la forza e la consistenza, al di là delle auto-celebrazioni. Anche l’esito del voto segreto di ieri pomeriggio alla Camera, che si è concluso con la bocciatura dell’emendamento presentato da Fratelli d’Italia con il quale si volevano introdurre le preferenze nella nuova legge elettorale, ha i suoi indicatori, sia qualitativi che quantitativi che ci restituiscono il gradimento dei follower e degli utenti. Dopo la mancata approvazione della proposta tutti i maggiori leader hanno scelto di commentare sui loro account quanto accaduto in Parlamento, ovviamente con toni e formati diversi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Maggioranza battuta sulle preferenze, ma Meloni vince sui social

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