Le poche opzioni di Giorgia Meloni per far fronte al caos in maggioranza dopo la batosta sulle preferenze
Dopo la sconfitta nelle preferenze, la leader del governo ha poche possibilità di intervenire per gestire le tensioni nella maggioranza. Attualmente, non sono state annunciate azioni concrete o nuove alleanze per risolvere la situazione. La situazione politica rimane incerta, con pochi strumenti disponibili per modificare lo scenario attuale. La maggioranza si trova a dover affrontare le conseguenze di un risultato elettorale sfavorevole senza aver ancora definito piani alternativi.
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