I Centri per l’impiego della Spezia hanno pubblicato offerte di lavoro per magazzinieri e commessi. Tra le posizioni disponibili, c’è quella di magazziniere per un’azienda che si occupa di articoli tecnici e per uffici. La ricerca riguarda anche figure di consegnatari. Per ulteriori dettagli e candidature, è possibile consultare il sito ufficiale della regione Liguria dedicato alla formazione e all’occupazione.

Proposte di lavoro dai Centri per l’impiego della Spezia. Info https:formazionelavoro.regione.liguria.it MAGAZZINIERE Commercio di articoli tecnici, per uffici ricerca magazziniere consegnatario. La risorsa dovrà occuparsi della ricezione, del controllo, della collocazione dei materiali e delle consegne. Richiesta esperienza anche minima nelle mansioni, possesso di patente B, conoscenze informatiche (pacchetto office e posta elettronica), conoscenza di base della lingua inglese. Si offre iniziale tempo determinato con possibilità di successiva trasformazione. Sede La Spezia. Offerta 63622 COMMESSO DI VENDITA Si ricerca per conto di un’azienda di Sarzana 1 commesso di vendita e preparazione al banco di prodotti alimentari con pulizia dei locali a fine turno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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HO PROVATO A FARE IL MAGAZZINIERE PER 3 GIORNI (Con mio zio!)

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