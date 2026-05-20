In cerca di lavoratori mancano muratori tecnici e magazzinieri aperte 71 posizioni

Sul mercato del lavoro si segnalano circa settanta nuove opportunità di impiego, con richieste che spaziano tra muratori, magazzinieri, progettisti hardware e tecnici specializzati. Diverse aziende stanno cercando personale in vari settori, mentre un’area geografica, nonostante le sfide legate al calo demografico e alle condizioni difficili in montagna, continua a registrare una costante domanda di lavoratori. Le posizioni aperte sono attualmente 71 e sono distribuite tra varie figure professionali.

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