In cerca di lavoratori mancano muratori tecnici e magazzinieri aperte 71 posizioni
Sul mercato del lavoro si segnalano circa settanta nuove opportunità di impiego, con richieste che spaziano tra muratori, magazzinieri, progettisti hardware e tecnici specializzati. Diverse aziende stanno cercando personale in vari settori, mentre un’area geografica, nonostante le sfide legate al calo demografico e alle condizioni difficili in montagna, continua a registrare una costante domanda di lavoratori. Le posizioni aperte sono attualmente 71 e sono distribuite tra varie figure professionali.
’è chi cerca muratori, chi magazzinieri, chi progettisti hardware e tecnici specializzati. E c’è un territorio che, nonostante il rallentamento demografico e le difficoltà della montagna, continua ad avere fame di lavoratori. In Carnia sono attualmente 71 i posti di lavoro aperti in 16 aziende. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Si cercano lavoratori stagionali, ancora aperte 132 posizioni: “Manca il 20% degli staff”
Lavoro, David Lloyd cerca personale ad Arese: quattro posizioni aperte per il nuovo club di lusso nell’area ex AlfaÈ stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia… Una pausa di colore e cura nel pieno delle terapie...
Buongiorno dalla redazione della Tgr Trento. L'allarme dei sanitari per l'inceneritore, l'aumento dei lavoratori stranieri la richiesta di più psicologi nelle scuole nei titoli di apertura dei quotidiani locali in edicola oggi in Trentino x.com
Lavoro. Non solo giovani in cerca di impiego: due su tre hanno più di 35 anni.Nel momento in cui il sistema Excelsior di Unioncamere e ministero del Lavoro stima 544.100 entrate programmate dalle imprese a maggio e oltre 1,7 milioni nel trimestre maggio-luglio, con una domanda ... altovicentinonline.it
Lavoratori introvabili: l’Italia cerca carpentieri, elettricisti e saldatoriOra mancano tecnici specializzati, manutentori e idraulici. Le aziende lanciano l’allarme. Il report 2026 di Elis ... metropolitano.it