Impiegati Oss commessi e magazzinieri | le offerte di lavoro della settimana nel novarese

Questa settimana nei centri per l'impiego di Novara e Borgomanero sono state pubblicate diverse offerte di lavoro. Le posizioni disponibili riguardano impiegati, commessi, magazzinieri, operatori socio-sanitari, parrucchieri e addetti alle vendite. Le aziende cercano candidati per ricoprire ruoli in settori vari, con requisiti diversi e orari spesso part-time o su turni. Le opportunità sono rivolte sia a figure con esperienza sia a giovani in cerca di inserimento professionale.

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