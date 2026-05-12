Impiegati Oss commessi e magazzinieri | le offerte di lavoro della settimana nel novarese
Questa settimana nei centri per l'impiego di Novara e Borgomanero sono state pubblicate diverse offerte di lavoro. Le posizioni disponibili riguardano impiegati, commessi, magazzinieri, operatori socio-sanitari, parrucchieri e addetti alle vendite. Le aziende cercano candidati per ricoprire ruoli in settori vari, con requisiti diversi e orari spesso part-time o su turni. Le opportunità sono rivolte sia a figure con esperienza sia a giovani in cerca di inserimento professionale.
Impiegati, commessi, magazzinieri, Oss, bangini e parrucchieri. Sono queste alcune delle figure ricercate questa settimana dai Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero.Ecco gli annunci attivi fino a martedì 19 maggio. Per candidarsi o per la ricerca di altri annunci è possibile visitare la.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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