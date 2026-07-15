Mafia arcivescovo Palermo | La peste è tornata in città

Un arcivescovo di Palermo ha dichiarato che “la peste è tornata in città”, evidenziando un cambiamento rispetto agli incontri degli anni passati. Durante un evento, ha sottolineato che quest’anno la situazione è diversa, senza specificare ulteriori dettagli. Le sue parole si concentrano sulla percezione di un problema che si ripresenta nella città, senza fornire informazioni su cause o eventi specifici. La dichiarazione si inserisce in un momento di riflessione annuale sulla realtà locale.

“La peste è tornata a Palermo. Ogni anno, durante questo appuntamento, abbiamo riflettuto sui problemi della nostra Città. Ma permettetemi di dire che stasera è diverso. Riemergono vecchie ferite di Palermo ma insieme alle nuove. Sono sotto gli occhi di tutti. E chiunque abbia una responsabilità - io per primo - non può girarsi dall’altra parte. Il nostro omaggio alla Santuzza sarebbe vuoto e insulso se davanti a lei, stasera, non ci impegnassimo tutti per una svolta. Sono ferite mortali per il corpo sociale della città”. Lo ha detto nel suo Discorso alla città l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, presidente di Migrantes, stasera in piazza Marina, nel 402esimo Festino di Santa Rosalia, spiegando: “Penso al ritorno prepotente e asfissiante del racket. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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