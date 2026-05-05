Giornata in memoria dei giornalisti siciliani uccisi dalla mafia messa dell' arcivescovo Lorefice a San Francesco di Sales

Domani, mercoledì 6 maggio alle 18, si svolgerà una messa presso la chiesa di San Francesco di Sales in ricordo dei giornalisti siciliani uccisi dalla mafia. La cerimonia è organizzata in occasione della “Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa della loro professione”, istituita dal Parlamento il 3 maggio. La celebrazione sarà presieduta dall’arcivescovo.

Si terrà domani, mercoledì 6 maggio alle ore 18.00, la celebrazione Eucaristica in suffragio dei giornalisti siciliani uccisi dalla mafia in occasione della “Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa della loro professione”, istituita dal Parlamento nazionale nella data del 3.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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