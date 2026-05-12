Una Palermo tutta da ascoltare | viaggio tra i podcast che raccontano la città tra cultura mafia e giovani
A Palermo si stanno moltiplicando i podcast che trattano temi legati alla città, come cultura, mafia e giovani. Questi programmi si distinguono per la loro semplicità di realizzazione, l'accessibilità e la flessibilità, rendendoli strumenti sempre più diffusi nel panorama culturale italiano. La produzione di contenuti audio sulla città si sta ampliando, offrendo un nuovo modo di raccontare e ascoltare le storie locali.
Estrema flessibilità, semplicità di realizzazione, facile accessibilità. Sono tre delle caratteristiche del podcast che oggi lo rendono uno degli strumenti culturali più apprezzati, in crescita nel panorama nazionale. Secondo i dati rilevati dall'Osservatorio Impresa Cultura Italia-Confcommercio.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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