Una Palermo tutta da ascoltare | viaggio tra i podcast che raccontano la città tra cultura mafia e giovani

A Palermo si stanno moltiplicando i podcast che trattano temi legati alla città, come cultura, mafia e giovani. Questi programmi si distinguono per la loro semplicità di realizzazione, l'accessibilità e la flessibilità, rendendoli strumenti sempre più diffusi nel panorama culturale italiano. La produzione di contenuti audio sulla città si sta ampliando, offrendo un nuovo modo di raccontare e ascoltare le storie locali.

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