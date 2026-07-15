Mafia a Catania faide armate droga nel pesce e droni in carcere con la complicità di un avvocato e un medico | 22 arresti VIDEO

La polizia di Stato ha arrestato 22 persone in un’operazione contro un traffico di droga gestito da organizzazioni mafiose a Catania. Le indagini hanno scoperto che lo spaccio avveniva anche nelle carceri, con l’uso di droni per consegne di stupefacenti e telefonini. Tra gli arrestati ci sono anche un avvocato e un medico coinvolti nelle attività illecite. La procura ha coordinato l’intervento, che ha portato al sequestro di sostanze e armi.

Maxi operazione antidroga della polizia di Stato, coordinata dalla procura di Catania. Ventidue le misure di custodia cautelare per un vasto traffico all’ombra della mafia, realizzato anche all’interno delle carceri dell’Isola, utilizzando persino droni per smerciare stupefacenti e telefonini. Coinvolti un avvocato catanese e un dirigente medico della casa circondariale di Noto ritenuti complici della banda, destinatari pure loro di ordinanza cautelare. Contestati i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dall’essere armata, dalla presenza di più di dieci associati, nonchè di acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti, detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo, lesioni personali e minacce aggravate, con l’aggravante del metodo mafioso. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Catania - Mafia e droga, blitz contro il clan Mazzei: ordinanza per altri 10 indagati

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