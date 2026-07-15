La Polizia di Stato ha effettuato un'operazione a Catania, arrestando 22 persone legate a un'organizzazione coinvolta nel traffico di droga e in sparatorie. L'azione è stata condotta dalla Squadra Mobile su disposizione della Procura Distrettuale e si è svolta all'alba di oggi. L'indagine ha portato al fermo di soggetti ritenuti responsabili di attività illecite legate alla criminalità organizzata. L'operazione ha coinvolto numerose unità delle forze dell'ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Squadra Mobile su disposizione della Procura Distrettuale. All’alba di oggi la Polizia di Stato ha eseguito una vasta operazione su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catania nei confronti di 22 persone. Per altri quattro indagati, la decisione è stata rinviata al termine degli interrogatori preventivi. Gli indagati sono ritenuti, a vario titolo, gravemente indiziati di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalla disponibilità di armi e dal numero degli associati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Catania, maxi blitz della Polizia: 22 arresti contro un’organizzazione legata al traffico di droga e alle sparatorie

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Catania, maxi blitz della Polizia contro un clan mafioso: diversi gli arresti

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