Alle prime luci dell’alba, la polizia penitenziaria e la squadra mobile hanno arrestato dieci persone a Taranto. Durante operazioni di controllo, sono stati trovati droga e telefoni cellulari all’interno del carcere, alcuni consegnati tramite droni e altri introdotti da parenti e amici. L’indagine riguarda il tentativo di aggirare le misure di sicurezza del penitenziario. Le forze dell’ordine hanno sequestrato sostanze stupefacenti e dispositivi elettronici.

Droga e telefoni cellulari direttamente alle finestre del carcere di Taranto, trasportati coi droni o introdotti tramite parenti e amici: 10 arresti sono stati eseguiti all’alba di oggi dalla polizia penitenziaria, col supporto della squadra mobile della Polizia di Stato. Tra loro c’è anche un agente penitenziario, già arrestato a ottobre 2024, quando nella sua auto furono trovati 900 grammi di hashish, 10 di cocaina, telefoni e altri dispositivi. Nello specifico si tratta di 5 misure cautelari in carcere, di cui 2 nei confronti di soggetti già detenuti. Altri 5 sono finiti agli arresti domiciliari. Tra questi, l’agente. Inoltre, per un undicesimo soggetto, disposto un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto, accusa: droga e telefoni portati in carcere con i droni, dieci arresti Polizia

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