Madelen Janogy presto mamma | l’annuncio alle compagne della Fiorentina

Madelen Janogy, attaccante svedese della Fiorentina Femminile, ha annunciato di essere in gravidanza durante un momento di squadra. La giocatrice ha condiviso la notizia con le compagne di squadra, confermando così il suo stato di gravidanza. La notizia è stata comunicata pubblicamente nel contesto di un evento tra le giocatrici. Janogy, 30 anni, è nota per la sua carriera nel calcio femminile.

Madelen Janogy diventerà mamma. Con un dolcissimo momento di squadra la trentenne attaccante svedese della Fiorentina Femminile ha annunciato di essere in gravidanza. “Non sarò disponibile in questa stagione” spiega la calciatrice alle compagne, prima di mostrare l’ecografia del bambino accompagnata dalla scritta “Bebé in arrivo”. La calciatrice continuerà ad allenarsi con un programma personalizzato al Viola Park durante la gravidanza e, con il supporto della società, punta a tornare in campo nel 2027. Una scelta che testimonia come, nel calcio femminile professionistico, la maternità possa essere vissuta come un diritto da tutelare e non come un ostacolo alla carriera. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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