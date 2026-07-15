Madelen Janogy ha annunciato di essere in gravidanza e non giocherà più con la squadra femminile per i prossimi mesi. La giocatrice 30enne ha comunicato la sospensione dell’attività agonistica in vista della prossima stagione. La sua condizione sarà monitorata dai medici della squadra. Janogy ha affermato che anche nel calcio si può essere incinte. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del club.

Madelen Janogy non sarà a disposizione della Fiorentina femminile nei prossimi mesi per la notizia più bella che ci potesse essere: l'attaccante 30enne ha annunciato la propria gravidanza, sospendendo l'attività agonistica in vista della prossima stagione. Davanti a compagne di squadra e staff tecnico, la svedese di origini camerunensi ha mostrato l'ecografia sul maxischermo con la scritta "Bebé in arrivo", scatenando la commozione e gli abbracci di tutto il gruppo., Janogy non prenderà parte alle partite ufficiali di questa stagione, ma non lascerà il centro sportivo della formazione toscana: porterà infatti avanti un programma di allenamenti personalizzati in palestra, studiato appositamente per le sue esigenze fisiche. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Madelen Janogy incinta: "Si può anche nel calcio". Sarà monitorata dai medici viola

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