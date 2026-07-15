Madelen Janogy bomber in maternità | Ora è possibile anche nel calcio Diventare madre è la priorità tornerò in campo appena potrò

Da lanazione.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Madelen Janogy, attaccante della Fiorentina Femminile, ha annunciato di essere in gravidanza. La giocatrice svedese ha dichiarato che ora diventare madre è la sua priorità e che tornerà in campo appena possibile. La notizia segna un passo importante nel calcio femminile italiano, aprendo discussioni su possibilità e condizioni delle atlete in maternità. Janogy è attualmente in attesa di partorire, senza ulteriori dettagli sul momento del ritorno alle competizioni.

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Firenze –  Madelen Janogy è in dolce attesa. L’attaccante svedese della Fiorentina Femminile ha annunciato la propria gravidanza, aprendo una nuova e significativa pagina per il movimento calcistico italiano. La notizia, diffusa con un video che mostrava l’ecografia e una scritta ‘Bebé in arrivo’, carico di emozioni e significato, rappresenta un vero e proprio manifesto di civiltà sportiva: la calciatrice continuerà a seguire allenamenti personalizzati al Viola Park e pianificherà il rientro agonistico nel 2027, supportata da un club che tutela la maternità non come un ostacolo economico, ma come un diritto fondamentale. La spigolatura, semmai, è dover sottolineare un lieto evento come un qualcosa di straordinario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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