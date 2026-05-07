Una donna si rivolge a una professionista chiedendo come evitare di ripetere il comportamento critico della madre, con cui è cresciuta. Ricorda di essere stata costantemente monitorata e giudicata nel suo modo di agire, spesso ricevendo commenti negativi sui suoi comportamenti. Ora che è diventata mamma, si preoccupa di non assumere lo stesso atteggiamento, desiderando capire come gestire le proprie reazioni e il rapporto con i figli.

Buongiorno dottoressa, sono cresciuta con una mamma molto critica: mi è sempre stata molto addosso, controllando ogni mio passo e non di rado il modo in cui mi comportavo o i modi in cui svolgevo le cose per lei non andavano bene. Oltre a essere diventata insicura, esigo molto da me stessa anche ora che sono adulta. Ma questa cosa – più o meno – ho imparato a gestirla. Il “problema” è che ora sono diventata mamma anche io e mi sembra incredibilmente di aver sviluppato la stessa tendenza alla criticacontrollo che in mia madre detestavo. Il mio bimbo ha 3 anni e ovviamente ora che comincia a essere più liberoautonomo mi sono resa conto che tendo a controllarlo molto, a dirgli come si fanno (o non si fanno) le cose e così via.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Come posso evitare di diventare ipercritica come mia madre, ora che sono mamma anche io?”

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