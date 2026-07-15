luzzara piange il medico vincenzo costa

Luzzara (Reggio Emilia), 15 luglio 2026 - Profondo cordoglio nella Bassa reggiana per la scomparsa di Vincenzo Costa, medico di base in pensione, vinto da una malattia a 77 anni di età. Il decesso ieri sera tardi all’Hospice di Guastalla, dove era ricoverato. Originario di Catania, si era trasferito a Luzzara nella metà degli anni Settanta, dopo aver sposato la luzzarese Linda Conetrali, conosciuta in vacanza in Calabria. A Luzzara aveva sempre esercitato la professione medica, fino alla pensione, nel 2018. Era stato anche assessore ai servizi sociali all’inizio degli anni Novanta con il sindaco Maria Edria Toffoli, oltre che tra i fondatori dell’Avis di Luzzara e direttore sanitario della locale casa di riposo, fino alla pensione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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