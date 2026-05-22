Malore improvviso per un 40enne | l’Irpinia piange Vincenzo Nigro

Una giornata di dolore per la comunità di Atripalda, colpita dalla scomparsa improvvisa di Vincenzo Nigro, un uomo di 40 anni. La tragedia si è verificata a Cuneo, città in cui si era trasferito da tempo per motivi di lavoro. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando senza parole amici e familiari. La scomparsa di Nigro rappresenta un momento difficile per chi lo conosceva, in un momento in cui si stava adattando alla vita lontano dal paese natale.

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Tempo di lettura: 2 minuti Una tragedia improvvisa ha colpito al cuore la comunità di Atripalda. Si è spento prematuramente a Cuneo, dove si era trasferito da tempo per motivi di lavoro, Vincenzo Nigro. Aveva solo 40 anni. La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto la città sulle sponde del fiume Sabato, dando vita a una straordinaria e commossa ondata di cordoglio, sia tra le strade del paese che sui social network. Il primo cittadino di Atripalda, Paolo Spagnuolo, ha voluto esprimere il dolore di tutta la cittadinanza con parole cariche di commozione: “ Oggi è un giorno tragico per la nostra comunità. Ogni famiglia piange il nostro Vincenzo, strappato alla vita troppo presto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Malore improvviso per un 40enne: l’Irpinia piange Vincenzo Nigro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Malore improvviso sul palco. Albinea piange Mauro Chiesi Leggi anche: Colto da malore improvviso: Altavilla Silentina piange Davide Cembalo