L’universo multisensoriale di Polifonic Festival
Un festival multisensoriale ha preso vita, puntando su un legame profondo con le radici locali e una visione internazionale. L’evento si distingue per rifiutare le logiche del mainstream e per la volontà di trasformare la cultura dei club in uno spazio di espressione multidisciplinare. La manifestazione coinvolge diverse discipline e si propone come un’esperienza che unisce musica, arte e sensorialità, senza seguire modelli commerciali o stereotipi di settore.
Il legame viscerale con la terra d’origine, una visione internazionale che rifiuta le lusinghe del mainstream e l’ambizione di trasformare la club culture in una piattaforma di espressione multidisciplinare. Polifonic Festival torna a ridisegnare i confini della Valle d’Itria con la sua nona edizione, guidata dal tema Sensory Bloom, un invito all’amplificazione dei sensi. L’edizione 2026 si preannuncia come uno dei capitoli più maturi del festival, forte di oltre settanta artisti distribuiti su tre venue e dell’introduzione del quinto palco, l’Echoes Stage, nato in collaborazione con l’emittente francese Rinse FM France. Questo nuovo spazio, immerso in un angolo inesplorato della Masseria Capece, proporrà sonorità downtempo, dub e ambient, offrendo un’alternativa meditativa e registrando i set poi trasmessi globalmente via radio. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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