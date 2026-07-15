L’universo multisensoriale di Polifonic Festival

Notizia in breve

Un festival multisensoriale ha preso vita, puntando su un legame profondo con le radici locali e una visione internazionale. L’evento si distingue per rifiutare le logiche del mainstream e per la volontà di trasformare la cultura dei club in uno spazio di espressione multidisciplinare. La manifestazione coinvolge diverse discipline e si propone come un’esperienza che unisce musica, arte e sensorialità, senza seguire modelli commerciali o stereotipi di settore.