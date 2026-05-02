Polifonic Festival | boom di ricerche in Valle d’Itria per l’estate

Durante l’estate, la Valle d’Itria sta vivendo un aumento significativo di ricerche e prenotazioni legate alle attività turistiche. In particolare, le richieste per soggiorni di gruppi numerosi sono in forte crescita, portando a un afflusso imprevisto di visitatori nei borghi della zona. Questo incremento sta concentrando l’attenzione di operatori e amministrazioni locali, che devono affrontare la gestione di un flusso di turisti inaspettato per questo periodo.

? Cosa scoprirai Come faranno i borghi a gestire l'impennata di turisti a luglio?. Perché le prenotazioni per gruppi numerosi stanno dominando la Valle d'Itria?. Quali comuni beneficeranno del calo di interesse per le grandi città?. Come influenzerà la musica elettronica l'economia di Ostuni e Cisternino?.? In Breve Ricerche alloggi a Locorotondo cresciute oltre il 120% rispetto al 2025.. Prenotazioni a Ostuni aumentate del 20% per i giorni del festival.. Cisternino e Martina Franca registrano oltre il 60% di richieste per gruppi.. Ricerche in aree decentrate aumentate fino al 160% rispetto all'anno scorso.. Le ricerche di alloggi in Puglia per il Polifonic Festival dal 22 al 26 luglio 2026 mostrano un incremento superiore al 120% a Locorotondo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Polifonic Festival: boom di ricerche in Valle d’Itria per l’estate Notizie correlate “Owen Wingrave” del festival della Valle d’Itria ha vinto il premio Abbiati come “migliore iniziativa musicale” del 2025 Il primo curato da Silvia ColasantiDi seguito il comunicato: La notizia, appena diffusa dall’Associazione nazionale dei critici musicali italiani, premia la novità del Festival della... Furti nei bar della Valle d’Itria, denunciato 64enne tedescoTarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino di nazionalità tedesca di 64 anni ritenuto presunto... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Effetto Festival su Airbnb: raddoppiano le ricerche per le mete protagoniste della nuova scena musicale estiva; Puglia, l’estate musicale 2026 premia i borghi. Boom di ricerche in Valle d’Itria per il Polifonic. Polifonic Festival 2025: cinque giorni di elettronica d’eccellenza in Valle d’Itria, nella line-up anche Samuel e VenerusDal 23 al 27 luglio 2025, la Valle d’Itria torna a essere il cuore pulsante della musica elettronica internazionale con la settima edizione del Polifonic Festival, appuntamento ormai imprescindibile ... lagazzettadelmezzogiorno.it Il Polifonic Festival si accende con Samuel e VenerusPolifonic Festival torna questa estate per la sua settima edizione in Valle d'Itria, da mercoledì 23 a domenica 27 luglio. Per la prima volta al festival Samuel Romano, voce iconica dei Subsonica e ... tgcom24.mediaset.it in caso ve lo siate perso !!! Daniele Baldelli b2b Jolly Mare - Polifonic Festival, July 2025 - facebook.com facebook