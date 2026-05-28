Torna il Campania Teatro Festival | un ' Universo di pace ' con oltre 100 appuntamenti e 67 debutti assoluti

Da napolitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 12 giugno al 12 luglio si svolge il Campania Teatro Festival, con più di 100 eventi e 67 debutti assoluti. La manifestazione, diretta da Ruggero Cappuccio e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, è finanziata dalla Regione Campania. La rassegna propone spettacoli teatrali in diverse location della regione, portando in scena nuove produzioni e anteprime.

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Dal 12 giugno al 12 luglio torna il Campania Teatro Festival, diretto da Ruggero Cappuccio, organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano, e finanziato dalla Regione Campania. In cartellone, per questa diciannovesima edizione ci sono ben 105 appuntamenti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Campania Teatro Festival 2026 | Universo di Pace

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