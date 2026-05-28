Torna il Campania Teatro Festival | un ' Universo di pace ' con oltre 100 appuntamenti e 67 debutti assoluti

Notizia in breve

Dal 12 giugno al 12 luglio si svolge il Campania Teatro Festival, con più di 100 eventi e 67 debutti assoluti. La manifestazione, diretta da Ruggero Cappuccio e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, è finanziata dalla Regione Campania. La rassegna propone spettacoli teatrali in diverse location della regione, portando in scena nuove produzioni e anteprime.