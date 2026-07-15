Perugia, 15 luglio 2026 - Mezza Umbria in fiamme. Le temperature roventi da un lato e forse in alcuni casi la mano sprovveduta dell'uomo stanno compromettendo il patrimonio verde dell'Umbria. C'è allerta a Palazzo Donini. "Stiamo seguendo con la massima attenzione l’evolversi degli incendi che stanno interessando diversi territori della nostra regione. Sono in costante contatto con i sindaci dei Comuni coinvolti, con i quali abbiamo seguito fin dalle prime ore l’andamento dei diversi fronti e le operazioni messe in campo per contenere e s pegnere le fiamme”. Lo afferma la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, in relazione agli incendi attivi nelle aree di Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Nocera Umbra e Baiano di Spolet o, Norcia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L'Umbria divorata dalle fiamme: rinforzi da Toscana e Marche per domare i roghi

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