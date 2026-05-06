Auto divorata dalle fiamme sul raccordo Perugia-Bettolle

Oggi nel primo pomeriggio un veicolo è stato coinvolto in un incendio lungo il raccordo tra Perugia e Bettolle, all'altezza dell'uscita di Prepo in direzione Bettolle. Le fiamme hanno completamente avvolto l'auto, che è stata distrutta nel rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e operare in sicurezza. Non sono state riportate altre persone coinvolte o danni a terzi.

Auto divorata dalle fiamme lungo il raccordo Perugia-Bettolle. L'incendio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi all'altezza dell'uscita di Prepo, in direzione Bettolle. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per domare le fiamme e la polizia stradale per mettere in sicurezza l'area e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle, traffico in tiltIncidente nel tardo pomeriggio di domenica 22 febbraio lungo il raccordo Perugia-Bettolle. Incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle, auto finisce fuori strada sulla scarpataIncidente stradale lungo il raccordo Perugia-Bettolle, all'altezza dell'uscita di Torricella. Aggiornamenti e contenuti dedicati Perugia – Auto in fiamme sul raccordo: paura prima di Prepo, vettura distrutta e traffico in tiltSul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco PERUGIA - Un’auto è stata completamente distrutta dalle fiamme nel primo pomeriggio lungo il r ... etrurianews.it Auto in fiamme a Prepo sul raccordo Perugia-BettolleUn’auto è andata in fiamme nelle prime ore del pomeriggio di mercoledì lungo il raccordo autostradale RA6 Perugia-Bettolle, in carreggiata sud, poco prima dell’uscita di Prepo. L’intervento dei vigili ... umbria24.it