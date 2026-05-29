Cascina divorata dalle fiamme a San Giuliano Milanese in salvo 510 bovini L’azienda agricola colpita da un fulmine
Un incendio ha coinvolto una cascina a San Giuliano Milanese, causato da un fulmine durante un temporale. Le fiamme hanno divorato le strutture, ma sono stati salvati 510 bovini presenti nell’azienda agricola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza gli animali. La cascina Rancate è stata colpita in modo rapido e intenso, con danni ingenti alle strutture e alle attrezzature.
San Giuliano Milanese (Milano) – La breve ma violenta ondata di maltempo abbattutasi che nera serata di ieri, giovedì 28 maggio si è abbattuta sulla provincia di Milano, ha interessato anche San Giuliano Milanese, in particolare Cascina Rancate. Un'intera ala dell'azienda agricola, circa 1500 mq, è stata avvolta dalle fiamme in pochi minuto. Stando alle prime informazioni la cascina sarebbe stata colpita da uno dei numerosi fulmini che si sono abbattuti sulla Lombardia nelle scorse ore. In salvo 510 bovini. Le operazioni dei vigili del fuoco si sono concentrate immediatamente nel salvataggio di 510 bovini da latte messi tutti in sicurezza.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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