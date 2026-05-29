Cascina divorata dalle fiamme a San Giuliano Milanese in salvo 510 bovini L’azienda agricola colpita da un fulmine

Notizia in breve

Un incendio ha coinvolto una cascina a San Giuliano Milanese, causato da un fulmine durante un temporale. Le fiamme hanno divorato le strutture, ma sono stati salvati 510 bovini presenti nell’azienda agricola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza gli animali. La cascina Rancate è stata colpita in modo rapido e intenso, con danni ingenti alle strutture e alle attrezzature.