L’ultima prova di debolezza dell’underdog

Notizia in breve

Il primo numero di una nuova pubblicazione dedicata a Dylan Dog è uscito il 29 luglio, segnando il debutto di un’edizione inedita. La rivista presenta anche storie di Zerocalcare e Shintaro Kago, tutte raccolte in due puntate. La pubblicazione rappresenta una novità nel panorama delle fumetterie e delle edicole, con un formato che combina vari autori e stili. La serie si propone come un evento editoriale, con un numero storico che introduce un nuovo formato per le storie di Dylan Dog.