L’ultima prova di debolezza dell’underdog
Il primo numero di una nuova pubblicazione dedicata a Dylan Dog è uscito il 29 luglio, segnando il debutto di un’edizione inedita. La rivista presenta anche storie di Zerocalcare e Shintaro Kago, tutte raccolte in due puntate. La pubblicazione rappresenta una novità nel panorama delle fumetterie e delle edicole, con un formato che combina vari autori e stili. La serie si propone come un evento editoriale, con un numero storico che introduce un nuovo formato per le storie di Dylan Dog.
Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. E proprio nel quasi esatto momento in cui il consiglio dei ministri varava l’ennesimo, odioso ddl sicurezza per estendere il “fermo preventivo” di polizia ai già vessati minorenni, ecco che, preventivamente, alla camera arriva un alt forte e chiaro rivolto questa volta a Giorgia Meloni, sulla legge elettorale. Non glielo dicono gli elettori, come nel referendum sulla magistratura. Ma gli alleati, che all’ombra del voto... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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