la prova di forza di conte mostra soprattutto la debolezza del pd

Giuseppe Conte ha annunciato una manifestazione di forza, organizzando un comizio davanti a un luogo simbolico. La sua mossa ha causato reazioni contrastanti tra i partiti, con alcuni esponenti che criticano la manovra come un tentativo di pressione politica. La scena si svolge in un contesto di tensione crescente, con i sostenitori che ascoltano attentamente mentre il leader legge un discorso, attirando l’attenzione dei presenti e dei media.

Le notizie degli ultimi giorni non depongono a favore della mia previsione sulla possibilità che Giuseppe Conte, pur di tornare a Palazzo Chigi, si sarebbe mostrato disponibile a correggere le sue posizioni sulla guerra in Ucraina. Al momento, anzi, si direbbe che lui e tutto il suo partito abbiano imboccato con decisione la strada opposta. Tuttavia, non mi persuade l’idea che il motivo sia la preoccupazione per la concorrenza di un’eventuale rifondazione grillina guidata da Alessandro Di Battista, e ancor meno mi convincono le analogie con quanto sta accadendo a destra con il partito di Roberto Vannacci. Per la semplice ragione che Di... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Multi SubTop surgeon forced into OB, woke Karma System—now hospital begs.

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