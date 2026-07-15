L' Ue teme la Le Pen perché incapace di farsi Stato-civiltà

L'Unione Europea esprime preoccupazione per la candidatura di Marine Le Pen alle presidenziali francesi, con un sondaggio che indica una possibile vittoria al ballottaggio. La leader del partito di estrema destra ha annunciato la sua candidatura, scatenando un dibattito sulla sua capacità di rappresentare i valori europei e di mantenere un ruolo di stabilità nel paese. La retorica dell’UE si concentra sulla minaccia di un possibile allontanamento dagli standard democratici.

Non appena Marine Le Pen ha annunciato che correrà alle presidenziali francesi (e secondo un sondaggio Ifop potrebbe vincere anche al ballottaggio) è partita la retorica dello spauracchio. In che consiste? Nell’agitare lo spettro del baratro, dell’apocalisse, del terremoto valoriale. Ci ha pensato, tra gli altri, Andrea Bonanni nel suo editoriale su Repubblica con parole allarmate e allarmanti: se Le Pen arriva all’Eliseo sarebbe un disastro - ha scritto «non solo per Parigi ma per tutta la Ue che sta faticosamente cercando una risposta unitaria agli attacchi concentrici di Vladimir Putin e di Donald Trump. Una Francia nazionalista, anti-europea, amica di Mosca e contraria ad ogni integrazione darebbe il colpo di grazia all’Europa». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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