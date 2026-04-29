Aiuti di Stato alle imprese per il caro energia l’Ue vara le regole Chi può beneficiarne e perché l’Italia rischia la beffa

La Commissione europea ha approvato nuove regole per permettere ai Paesi membri di fornire aiuti di Stato alle imprese e alle famiglie colpite dall’aumento dei costi energetici, in risposta alla crisi scatenata dalla guerra in Iran. Le nuove misure mirano a facilitare il sostegno economico senza violare le norme comunitarie, ma l’Italia potrebbe rischiare di perdere terreno rispetto ad altri paesi nell’accesso a questi aiuti temporanei.

Da Strasburgo – A due mesi dallo scoppio della guerra in Iran che ha terremotato le catene di approvvigionamento energetico, la Commissione apre le maglie della regolamentazione Ue per consentire ai Paesi europei di sostenere con misure eccezionali famiglie e imprese colpite dalla crisi. Non sospendendo o allentando il Patto di Stabilità – come vorrebbe l’Italia di Giorgia Meloni ma anche la Spagna di Pedro Sanchez. Ma mettendo mano ancora una volta al regime sugli aiuti di Stato che proibisce di norma ai Paesi membri di finanziare le proprie imprese. Da oggi e sino al 31 dicembre 2026 (almeno) i governi Ue avranno invece mano libera per sostenere direttamente le aziende dei settori più colpiti dall’esplosione dei prezzi dell’energia.🔗 Leggi su Open.online

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