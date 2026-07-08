La corsa alle presidenziali in Francia si riaccende con Marine Le Pen, che ha deciso di candidarsi nuovamente. Questa mossa potrebbe indebolire la destra tradizionale, secondo un esperto. La leader del fronte nazionale ha aperto un nuovo capitolo nella competizione elettorale, portando a una possibile frammentazione del fronte di destra. La decisione rischia di creare divisioni tra i candidati e di alterare gli equilibri già consolidati. La campagna è ora più incerta, con le elezioni che si avvicinano.

La partita per l’Eliseo è già cominciata. E, paradossalmente, potrebbe essere stata proprio Marine Le Pen a riaprirla. La scelta della leader del Rassemblement National di trasformare la condanna dei giudici in uno scontro politico e istituzionale, nel tentativo di consolidare il proprio ruolo, rischia infatti di produrre l’effetto opposto: ricompattare il fronte moderato e depotenziare quella strategia di normalizzazione che negli ultimi anni aveva consentito all’estrema destra di avvicinarsi come mai prima d’ora al potere. Mentre la Francia entra lentamente nel clima delle presidenziali del 2027, i giochi sono tutt’altro che chiusi. Ne è... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Vi spiego perché la scelta di Le Pen indebolirà la destra francese. Parla Darnis

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