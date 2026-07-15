L’Ue accetta il piano di X dopo la multa da 120 milioni

Dopo una multa di 120 milioni di euro nel dicembre 2025, la Commissione europea ha approvato il piano di azione di una società per migliorare la trasparenza e l'accesso ai dati per i ricercatori, in conformità con la legge sui servizi digitali. La decisione conferma l'accettazione del piano presentato dall'azienda per rispettare gli obblighi imposti dall'ordinamento comunitario. La sanzione era stata inflitta per mancato rispetto di norme sulla trasparenza e l'accesso ai dati.

A seguito della sanzione di 120 milioni di euro inflitta nel dicembre 2025, la Commissione europea ha accettato il piano d’azione presentato da X per adempiere agli obblighi di trasparenza e accesso ai dati per i ricercatori previsti dalla legge sui servizi digitali (Dsa). Il social di Elon Musk avrà sei mesi per attuare le. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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