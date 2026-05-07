Calciomercato Roma il piano di Gasperini | tre colpi da 120 milioni

La Roma sta pianificando una finestra di mercato con obiettivi precisi, puntando a inserire tre nuovi giocatori per un totale di circa 120 milioni di euro. La strategia del club si concentra sulla ricerca di elementi che possano rafforzare la squadra, con un occhio alla stabilità e alla crescita futura. La decisione arriva direttamente dalla direzione tecnica, che ha delineato un piano chiaro per questa campagna di trasferimenti.

La Roma si prepara a una sessione di trasferimenti all’insegna della stabilità e dell’ambizione mirata, seguendo la linea tracciata con estrema chiarezza da Gian Piero Gasperini. Come riferito dall’edizione odierna del Corriere della Sera, l’allenatore avrebbe già presentato alla società un piano d’azione che non prevede alcuno smantellamento, bensì il consolidamento dello zoccolo duro del gruppo attuale. Il punto di partenza imprescindibile è la permanenza dei leader tecnici e carismatici: il tecnico ha infatti richiesto il rinnovo contrattuale per tutti i calciatori in scadenza, blindando figure del calibro di Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy e Zeki Celik.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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