La spunta blu non serve a verificare gli account | X informa gli utenti dopo la multa UE da 120 milioni

X ha comunicato che la spunta blu non serve più a verificare gli account. La piattaforma ha spiegato che il badge, che in passato indicava un account verificato, ora segnala solo gli utenti abbonati al servizio Premium. La notifica arriva dopo una multa da 120 milioni di euro da parte dell’UE. La società ha anche chiarito che la spunta blu non garantisce l’autenticità dell’utente.

Il social ex-Twitter sta fornendo ai propri utenti alcuni chiarimenti sulla natura della spunta blu, il badge che un tempo indicava la verifica dell'account e che ora segnala gli utenti Premium. La mossa è una conseguenza della sanzione da 120 milioni di euro imposta a fine 2025 dall'UE. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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How To Get Verified on Upscrolled App | Blue Tick Requirements Explained

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