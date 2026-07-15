Lucky la recensione | Anya Taylor-Joy guida un thriller adrenalinico che non si ferma mai

Lucky, la nuova miniserie di Apple TV+ tratta dal bestseller di Marissa Stapley, è un thriller che non dà tregua. Anya Taylor-Joy guida la narrazione, che si concentra su un ritmo adrenalinico e senza pause. La serie si distingue per la mancanza di momenti di respiro, puntando tutto sulla suspense costante.

Ci sono thriller che puntano tutto sul mistero e altri che preferiscono non concedere mai un momento di respiro. Lucky, la nuova miniserie Apple TV+ tratta dall’omonimo bestseller di Marissa Stapley, appartiene decisamente alla seconda categoria. Fin dai primi minuti mette in moto una fuga senza sosta fatta di inseguimenti, truffe, sparatorie e continui colpi di scena, costruendo un racconto che procede a ritmo serrato senza perdere mai di vista la sua protagonista. Creata da Jonathan Tropper (Banshee, Your Friends & Neighbors), la serie segue Luciana “Lucky” Armstrong, una truffatrice cresciuta da un padre che le ha insegnato a mentire, rubare e cambiare identità per sopravvivere. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Lucky : Anya Taylor-Joys New Crime Thriller Looks Far More Dangerous Than It First Appears

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