Lucky svelati trailer e data di uscita della miniserie crime-thriller con Anya Taylor-Joy

A un anno e mezzo dal primo annuncio (riportato per primo da Deadline), Apple TV ha svelato data di uscita di Lucky, miniserie crime thriller tratta dal romanzo di Marissa Stapley, reso famoso dal “book club” di Reese Witherspoon, il club di vendita e promozione di libri della società Hello. 🔗 Leggi su Today.it

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