Il carcere di Bollate presenta un sovraffollamento pari al 130%, con un numero di detenuti superiore alla capienza ufficiale. Nonostante sia considerato un modello per il trattamento e il reinserimento sociale, la struttura affronta problemi legati alla carenza di personale e alla gestione degli spazi. La situazione evidenzia differenze tra le pratiche di riabilitazione e le condizioni di vita all’interno della struttura. La presenza di criticità come il sovraffollamento è documentata da dati ufficiali e rapporti di ispezione.

Carcere modello per il trattamento e il reinserimento sociale dei detenuti, ma non esente da alcune criticità, come il sovraffollamento e la mancanza di personale. Luci e ombre. È la fotografia scattata ieri mattina da una delegazione dell’Alleanza per l’articolo 27 della Costituzione che, in occasione della Giornata nazionale per la dignità delle persone private della libertà, ha visitato il carcere di Milano Bollate. Alla visita hanno partecipato Lamberto Bertolè, assessore Welfare e salute Comune di Milano, Simona Silvestro, Ordine psicologi Lombardia e Osservatorio Carcere, Anna Acconcia dell’Associazione Antigone, Valentina Alberta... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Luci e ombre a Bollate. Sovraffollamento al 130%

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