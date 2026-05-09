Un nuovo spazio al PlayLab tra luci e ombre

Da ilgiorno.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci si apre un nuovo spazio al PlayLab, destinato ai bambini tra i 3 e i 6 anni. L’ambiente si presenta con un’atmosfera che combina luci e ombre, creando un’atmosfera suggestiva. Il nuovo allestimento si inserisce all’interno del percorso educativo dedicato ai più piccoli, che già da un anno e mezzo offre attività pensate per questa fascia di età.

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MILANO "Ombre che sognano di cambiare forma": da oggi al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci si apre un nuovo scenario nel cuore di Playlab, lo spazio educativo del Museo dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni nato un anno e mezzo fa. E che si rinnova con una nuova esperienza: i partecipanti potranno sperimentare una continua metamorfosi, dando vita a nuovi animali e creature combinando travestimenti originali (come antenne, chele e code) e un gioco di luci progettato per l’occasione, come in un grande teatro delle ombre. "All’interno di Playlab ogni ambiente ed esperienza sono studiati per mettere bambine e bambini al centro...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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