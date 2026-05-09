Al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci si apre un nuovo spazio al PlayLab, destinato ai bambini tra i 3 e i 6 anni. L’ambiente si presenta con un’atmosfera che combina luci e ombre, creando un’atmosfera suggestiva. Il nuovo allestimento si inserisce all’interno del percorso educativo dedicato ai più piccoli, che già da un anno e mezzo offre attività pensate per questa fascia di età.

MILANO "Ombre che sognano di cambiare forma": da oggi al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci si apre un nuovo scenario nel cuore di Playlab, lo spazio educativo del Museo dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni nato un anno e mezzo fa. E che si rinnova con una nuova esperienza: i partecipanti potranno sperimentare una continua metamorfosi, dando vita a nuovi animali e creature combinando travestimenti originali (come antenne, chele e code) e un gioco di luci progettato per l’occasione, come in un grande teatro delle ombre. "All’interno di Playlab ogni ambiente ed esperienza sono studiati per mettere bambine e bambini al centro...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un nuovo spazio al PlayLab tra luci e ombre

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

La storia (tra luci e ombre) della mega cartiera brianzola che funzionava grazie al Lambro - IL VIDEOLo scorso anno è stata aggiudicata all'asta per 450mila euro dopo diversi tentativi andati a vuoto.

Capraia tra luci e ombre: un’indagine fotografica tra memorie raccolte, paesaggi resilienti, gesti invisibiliArezzo, 15 aprile 2026 – Capraia tra luci e ombre: un’indagine fotografica tra memorie raccolte, paesaggi resilienti, gesti invisibili ed orizzonti...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Un nuovo spazio al PlayLab tra luci e ombre; Da sabato 9 maggio | Ombre che sognano di cambiare forma: il nuovo scenario di PLAYLAB Museo Scienza e tecnologia; Ponte 1 maggio al Museo Scienza e Tecnologia: attività per bambini a Milano.