Luca Laganà promoter NTC Summer League | Orgogliosi di aver portato una tappa del circuito Master qui a Reggio
Un rappresentante dell'organizzazione ha dichiarato di essere orgoglioso di aver portato una tappa del circuito Master a Reggio Calabria. L'evento fa parte dell’Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit, e l’idea di organizzarlo nella città calabrese è stata raccontata da un promotore coinvolto nel progetto. La tappa si inserisce nel calendario del circuito nazionale di streetball.
Luca Laganà racconta com'è nata l'idea di organizzare una tappa dell'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit a Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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