Luca Laganà promoter NTC Summer League | Orgogliosi di aver portato una tappa del circuito Master qui a Reggio

Notizia in breve

Un rappresentante dell'organizzazione ha dichiarato di essere orgoglioso di aver portato una tappa del circuito Master a Reggio Calabria. L'evento fa parte dell’Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit, e l’idea di organizzarlo nella città calabrese è stata raccontata da un promotore coinvolto nel progetto. La tappa si inserisce nel calendario del circuito nazionale di streetball.