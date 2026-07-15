La nave da crociera Scarlet Lady ha esaurito i posti disponibili, rendendo impossibile salire a bordo per chi desiderava partecipare. La compagnia ha annunciato che tutte le cabine sono state prenotate, attirando molte richieste. La crociera, chiamata Love Boat, ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di viaggi in mare. La richiesta ha superato la disponibilità, impedendo a nuovi passeggeri di unirsi alla traversata.

Noi adoriamo le crociere. Peccato che quando abbiamo scoperto questa qui, ormai non c'era più posto. Cosa non daremmo per essere su quella nave. Sì, sulla Scarlet Lady. La nave da crociera a tema Lgbtq organizzata con 2mila passeggeri a bordo - immaginati il casino (absit iniuria.) partita da Atene il 5 luglio e che ha come destinazione finale Venezia. In origine era previsto che facesse scalo nella località turca di Kusadas, ma il governo di Ankara ha negato lo sbarco affermando che sulla nave ci sono persone «con comportamenti incompatibili con la nostra società e i nostri valori morali». Così visto che a bordo è tutto molto fluido - si è cambiata rotta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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