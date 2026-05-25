Una tre giorni con la Primissima di Werthen fino al Burning Women di Gaby passando per il Love boat party di Marcella Grilli e Antonio Capasso

Da napolitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Prima di Nabucco si è tenuta al Teatro alla Scala, con scenografie di Alessandro Talevi e un debutto di Romeo Castellucci con Pelléas et Mélisande di Debussy. La manifestazione ha incluso anche eventi come la prima di Werthen, il Burning Women e il “Love boat party” di Marcella Grilli e Antonio Capasso. La partecipazione si è svolta nell’arco di tre giorni e ha visto diverse iniziative legate alla musica e alla cultura.

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Va' dove ti porta il cuore. Dopo una lunga fuga milanese rieccomi. Mi sono lasciata alle spalle la Prima al Teatro alla Scala del Nabucco con imponente scenografia del giovane e visionario Alessandro Talevi e il debutto di Romeo Castellucci con Pelléas et Mélisande di Debussy, con pellegrinaggio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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