Una tre giorni con la Primissima di Werthen fino al Burning Women di Gaby passando per il Love boat party di Marcella Grilli e Antonio Capasso
La Prima di Nabucco si è tenuta al Teatro alla Scala, con scenografie di Alessandro Talevi e un debutto di Romeo Castellucci con Pelléas et Mélisande di Debussy. La manifestazione ha incluso anche eventi come la prima di Werthen, il Burning Women e il “Love boat party” di Marcella Grilli e Antonio Capasso. La partecipazione si è svolta nell’arco di tre giorni e ha visto diverse iniziative legate alla musica e alla cultura.
Va' dove ti porta il cuore. Dopo una lunga fuga milanese rieccomi. Mi sono lasciata alle spalle la Prima al Teatro alla Scala del Nabucco con imponente scenografia del giovane e visionario Alessandro Talevi e il debutto di Romeo Castellucci con Pelléas et Mélisande di Debussy, con pellegrinaggio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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