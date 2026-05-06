Alysa Liu, pattinatrice statunitense vincitrice dell'oro olimpico a Milano Cortina 2026, è stata annunciata come nuova ambasciatrice della maison francese Louis Vuitton. La decisione è stata comunicata dalla stessa azienda, che ha scelto l’atleta per rappresentare il marchio. Liu entra a far parte del gruppo di volti che collaborano con il brand, noto per la moda e il lusso.

Alysa Liu entra ufficialmente nella famiglia Louis Vuitton. La pattinatrice statunitense, oro olimpico a Milano Cortina 2026, è stata nominata nuova House Ambassador della Maison francese. Un annuncio che arriva dopo mesi in cui il suo nome ha iniziato a circolare non solo sulle piste di ghiaccio, ma anche nel circuito moda. Capelli halo con ciocche bionde, portamento da ballerina e una comunicazione in pieno stile Gen Z: la Maison francese scommette sulla campionessa olimpica per avvicinare il pubblico più giovane al proprio immaginario. Dalle olimpiadi al front row. La liaison con Louis Vuitton, in realtà, era già iniziata prima dell’annuncio ufficiale.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dopo l’oro olimpico, la moda: Alysa Liu è la nuova ambassador di Louis Vuitton

ALUSA LIU: From Olympic Gold to Global Fashion Icon!

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