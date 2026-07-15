Il piano di lottizzazione di via Viaccia torna al centro del dibattito politico e riaccende una delle questioni urbanistiche più controverse. Il tema, oggetto della commissione 4 è particolarmente delicato perché interessa un’area che negli anni è stata al centro delle preoccupazioni dei residenti e dei comitati cittadini contrari alla cementificazione dopo l’alluvione del 2023. Una contrarietà espressa più volte anche attraverso le pagine de La Nazione e condivisa in passato dall’allora consigliera comunale del Pd Martina Guerrini, che aveva chiesto particolare attenzione allo sviluppo urbanistico di un territorio fragile così come la consigliera di opposizione Rossella Risaliti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lottizzazione a Viaccia 34 case vicino ai torrenti. Timori dopo l’alluvione. Critiche dall’opposizione

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