Lottizzazione a Viaccia 34 case vicino ai torrenti Timori dopo l’alluvione Critiche dall’opposizione
Il piano di lottizzazione di via Viaccia prevede la costruzione di 34 case vicino ai torrenti, suscitando timori dopo l’alluvione. L’opposizione critica la scelta di sviluppare l’area, sottolineando i rischi legati alla vicinanza ai corsi d’acqua. La questione riporta alla luce le tensioni sul tema urbanistico e sulla sicurezza in zone a rischio alluvione. La discussione si riaccende nel contesto delle decisioni sulla pianificazione territoriale.
Il piano di lottizzazione di via Viaccia torna al centro del dibattito politico e riaccende una delle questioni urbanistiche più controverse. Il tema, oggetto della commissione 4 è particolarmente delicato perché interessa un’area che negli anni è stata al centro delle preoccupazioni dei residenti e dei comitati cittadini contrari alla cementificazione dopo l’alluvione del 2023. Una contrarietà espressa più volte anche attraverso le pagine de La Nazione e condivisa in passato dall’allora consigliera comunale del Pd Martina Guerrini, che aveva chiesto particolare attenzione allo sviluppo urbanistico di un territorio fragile così come la consigliera di opposizione Rossella Risaliti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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