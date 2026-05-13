Il rendiconto passa in consiglio con le critiche dall' opposizione Si astengono gli ' indipendenti'
In consiglio comunale a Recale, è stato approvato il rendiconto di bilancio con i voti favorevoli della maggioranza e il voto contrario dei tre consiglieri di minoranza. Gli 'indipendenti' si sono astenuti durante la discussione. La delibera riguarda la verifica e l'approvazione della situazione finanziaria dell'ente per l'ultimo esercizio. Durante la seduta, sono state espresse critiche da parte dell'opposizione, ma non sono stati adottati emendamenti.
Via libera in consiglio comunale a Recale al rendiconto di bilancio. Lo strumento finanziario passa con i voti favorevoli della maggioranza e il ‘no’ dei tre consiglieri di minoranza. Astenuti i due consiglieri indipendenti: Domenico Todisco e il presidente del consiglio Bruno Mingione.E proprio.🔗 Leggi su Casertanews.it
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