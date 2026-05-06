Sono passati tre anni dall’alluvione che ha colpito la Romagna tra i primi di maggio 2023, causando danni stimati in circa 850 milioni di euro a case e aziende. In questo periodo, sono state smaltite più del doppio delle pratiche di richiesta di risarcimento rispetto ai primi mesi successivi all’evento. Le autorità hanno continuato le operazioni di gestione delle pratiche e di ripristino delle zone più colpite.

Bologna, 6 maggio 2026 - Ricorrono in queste ore i tre anni dalla prima, devastante alluvione in Romagna: 2-4 maggio e 16-17 maggio 2023. Qual è lo stato dell’arte della ricostruzione privata? “È entrata in una fase di accelerazione – spiega Fabrizio Curcio, Commissario straordinario alla ricostruzione –. Ad oggi risultano 6.018 decreti di concessione per quasi 297 milioni di euro e 7.782 decreti di erogazione (acconti e saldi, ndr ) per circa 171,7 milioni già liquidati. È un processo complesso, che coinvolge le tre regioni e tutti i Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 2023 e 2024 e che ha richiesto un importante lavoro di analisi e modifica per poter essere reso più rapido ed efficace.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alluvione in Romagna 3 anni dopo, case e aziende: 850 milioni di danni. “Smaltito il doppio delle pratiche”

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