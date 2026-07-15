Domani, giovedì 16 luglio, alle 21, si svolgerà un nuovo evento a Calcinaia, parte del festival Utopia del Buongusto 2026. Si tratta della continuazione di una serie di appuntamenti che uniscono teatro e gastronomia, con particolare attenzione alle tematiche di entropia e procrastinazione. La manifestazione, tra le più longeve in Toscana, prosegue il suo percorso senza cancellazioni o variazioni di programma. L’evento si terrà in una location pubblica, accessibile al pubblico senza prenotazione.

CALCINAIA Prosegue il viaggio di Utopia del Buongusto 2026, il festival teatral-gastronomico più longevo della Toscana, con un nuovo appuntamento. Domani, giovedì 16 luglio, alle 21.30, il Museo della Bicicletta di Fornacette, nel comune di Calcinaia, ospita Guascone Teatro con “ L’Impero delle cose - Lotta tra entropia e procrastinatori “ scritto e interpretato da Andrea Kaemmerle, accompagnato alla chitarra da Andrea Barsali. Lo spettacolo prosegue il percorso che Guascone Teatro porta avanti da oltre trentacinque anni intorno all’idea di una comicità poetica. Una tragicommedia contemporanea che prende spunto da due opere fondamentali, “L’Impero delle cose“ dello storico Frank Trentmann e “Avere o essere“ dello psicanalista Erich Fromm, per riflettere sul rapporto dell’uomo moderno con il possesso, il consumo e il tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lotta tra entropia e procrastinatori. Se la domanda è "Avere o essere?"

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Si parla di: Lotta tra entropia e procrastinatori. Se la domanda è Avere o essere?; L’impero delle cose con Andrea Kaemmerle e con Andrea Barsali al Museo della bicicletta a Fornacette.

Lotta tra entropia e procrastinatori. Se la domanda è Avere o essere?Appuntamento domani a Fornacette con il programma di Utopia del buongusto. Riflessioni sull’uomo moderno ... msn.com