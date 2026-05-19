Star Wars | The Mandalorian and Grogu | quel confine sottile tra l' essere fedele a se stesso e l' essere un episodio filler

I pregi e i difetti di “Star Wars: The Mandalorian and Grogu” stanno tutti nel suo essere un film ricompensa. Perché se questo film è il primo della saga di Star Wars ad essersi riconquistato la sala cinematografica dal 2019, dopo il disastroso L’ascesa di Skywalker, lo è perché la serie. 🔗 Leggi su Today.it

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Star Wars: The Mandalorian and Grogu | In Theaters Friday

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