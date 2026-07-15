Lorenzo Spolverato cambia scena | arriva il debutto come attore svelata la data

Lorenzo Spolverato passerà dal Grande Fratello al cinema, con il suo debutto come attore previsto per una data ancora da annunciare. Dopo l’esperienza nel reality, il suo percorso si apre a nuove opportunità nel settore cinematografico. La sua partecipazione al reality ha attirato l’attenzione, mentre ora si prepara a intraprendere una carriera nel cinema. La data del debutto sarà comunicata prossimamente.

Lorenzo Spolverato guarda al futuro: dopo il Grande Fratello arriva il debutto al cinema. Dalla Casa più spiata d’Italia al grande schermo. Per Lorenzo Spolverato si apre una nuova fase professionale che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera. Negli ultimi mesi Lorenzo è rimasto al centro dell’attenzione, tra nuovi progetti, eventi e l’affetto di una fanbase che continua a seguirlo con entusiasmo. Ora, però, l’obiettivo cambia: non più soltanto televisione e social, ma anche il mondo del cinema, un settore che rappresenta una sfida importante per chi desidera ampliare il proprio percorso artistico. Leggi anche Antonella Fiordelisi... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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