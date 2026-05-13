Storia della mia famiglia 2 | svelata a sorpresa la data di uscita arriva Sergio Castellitto

È stata annunciata la data di uscita della seconda stagione di “Storia della mia famiglia”, serie italiana composta da sei episodi. La prima stagione, trasmessa a febbraio 2025, aveva riscosso successo tra gli spettatori. La novità più recente riguarda anche la partecipazione di Sergio Castellitto, che si aggiunge al cast. La nuova stagione sarà disponibile su Netflix e arriverà con anticipo rispetto alle aspettative.

Ricordate “Storia della mia famiglia”, la serie italiana di sei episodi con Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera e Massimiliano Caiazzo che, nel febbraio 2025, aveva toccato il cuore del pubblico? Sta per tornare con una seconda stagione su Netflix e molto prima del previsto. Dopo la conferma del.🔗 Leggi su Today.it

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