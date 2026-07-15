Lorenzo Dalla Porta Il ’maestro’ a tutto gas

Ieri mattina, Lorenzo Dalla Porta si trovava sul circuito ferrarese di Pomposa per la sua "1948 Racing", la società fondata nel 2020 che ne cura gli interessi: da ormai un anno a questa parte, il pilota di Montemurlo sta infatti sempre più calandosi nel ruolo di istruttore di moto, mettendo a disposizione degli appassionati la sua esperienza da campione del mondo. Lorenzo sta probabilmente preparandosi la strada per quanto deciderà di ritirarsi dalle corse, anche se quel giorno appare ad oggi ancora abbastanza lontano. Perchè Dalla Porta resta in primis un "driver" e sta iniziando a prepararsi al quarto round del Campionato Italiano Velocità... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Eleventh instalment: #Le0pardHistory (German Version): 2022 Dennis Foggia | 2021 Dennis Foggia | 2019 Lorenzo Dalla Porta | 2019 Marcos Ramírez | 2017 Joan Mir | 2016 Andrea Locatelli | 2015 Danny Kent | 2015 Efrén Vázq x.com

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