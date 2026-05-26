Dalla Porta aveva mantenuto una posizione nelle prime tre durante i primi 24 giri di gara, ma una caduta incolpevole negli ultimi sei giri ha compromesso il risultato.

Fino agli ultimi sei giri di "gara 1" stava andando tutto bene, eravamo costantemente nelle prime tre posizioni stavamo confermando questo trend, terminata poi con una caduta incolpevole. In "gara 2", non sono riuscito a trovare il "feeling" giusto con la moto, sulla pista bagnata. Abbiamo portato a casa anche più esperienza sul bagnato, dove sappiamo che c’è del lavoro da fare. Siamo però consapevoli del potenziale e questo ci fa bene sperare per le prossime gare". E’ così che Lorenzo Dalla Porta ha tracciato un bilancio dell’ultima sfida al Mugello di poche settimane fa, valida per il secondo round del Campionato Italiano Velocità 2026.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ripartenza a tutto gas. Dalla Porta ci crede

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dalla Porta a tutto gas. La stagione del rilancioAll'inizio del mese, il pilota ha iniziato a familiarizzare con la Yamaha R9, la moto con cui affronterà la prossima stagione motociclistica.

Dalla Porta a tutto gas. E ora arriva il suo MugelloNel primo round del Campionato Italiano Velocità, Lorenzo Dalla Porta ha conquistato il secondo posto in entrambe le gare, dimostrando di essere in...

Si parla di: Ripartenza a tutto gas. Dalla Porta ci crede.

Ripartenza a tutto gas. Dalla Porta ci credeFino agli ultimi sei giri di gara 1 stava andando tutto bene, eravamo costantemente nelle prime tre posizioni ... lanazione.it

Dalla Porta a tutto gas. E ora arriva il suo MugelloNel primo round del Campionato Italiano Velocità, Lorenzo Dalla Porta ha chiuso al secondo posto entrambe le gare, dando l’impressione di un pilota in forma. Ed il prossimo fine settimana, il ... lanazione.it