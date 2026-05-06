Nel primo round del Campionato Italiano Velocità, Lorenzo Dalla Porta ha conquistato il secondo posto in entrambe le gare, dimostrando di essere in buona forma. La competizione si è svolta nel circuito di Porta, con il pilota che ha mostrato un ritmo sostenuto e una costanza nelle prestazioni. Ora si prepara a correre sul tracciato del Mugello, dove punta a confermarsi tra i protagonisti.

Nel primo round del Campionato Italiano Velocità, Lorenzo Dalla Porta ha chiuso al secondo posto entrambe le gare, dando l’impressione di un pilota in forma. Ed il prossimo fine settimana, il ventottenne di Montemurlo tornerà in pista per il secondo round del campionato: lo farà al Mugello, in quella che ha sempre considerato a tutti gli effetti la "gara di casa" sin dai tempi in cui correva nel Motomondiale. Lorenzo scenderà in pista sulla Yamaha del Team Promodriver dopodomani alle 12:35, per le prive libere. Sabato, in mattinata (alle 11:05) inizieranno le qualifiche, mentre nel pomeriggio (alle 14:30) sarà la volta di "gara 1". La prima corsa darà una prima fotografia del grado di competitività che Dalla Porta sarà riuscito a raggiungere su quello che è il suo tracciato preferito.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla Porta a tutto gas. E ora arriva il suo Mugello

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